テレビ朝日アニメ「メダリスト」第2期（24日スタート、土曜深夜1・30）の第1話・2話先行上映会と舞台あいさつが17日、都内で行われ、2027年公開予定の新作劇場版の制作が発表された。フィギュアスケートの才能を開花させていく「結束いのり（ゆいつかいのり）」と、指導者として成長していく「明浦路司（あけうらじつかさ）」がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。この日は声優の春瀬なつみ、大塚剛央、市ノ瀬加