俳優の長谷川博己が、３月下旬放送のＮＨＫ総合スペシャル時代劇「眠狂四郎」に主演することが１７日までに発表された。長谷川は大河ドラマ「麒麟がくる」（２０２０年）以来、６年ぶりの同局ドラマ主演になる。江戸後期の乱れた世を背景に、欲望に走る老中・豪商、信仰に生きる隠れキリシタン、密命を帯びた刺客、謎の女盗賊ら、狂四郎（長谷川）の打倒に執念を燃やす剣豪と敵味方が入り乱れる。名刀・無想正宗（むそうまさ