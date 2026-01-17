京都１１Ｒ・羅生門ステークス・馬トク激走馬＝セミマル休養明け４、４、２着と成績安定。以前より一列前めで立ち回れるようになったことを進化と見ていたが、前走のレジェンドトレーナーカップが一転後ろに構え、差しての２着。上がり２位の強烈な脚を使った。２歳時からレースセンスには定評があったが、６歳でさらに充実中とジャッジしたい。前走から中７週も、外厩・ドラゴンファームから１２月２３日に帰厩し、中間は坂路