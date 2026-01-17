≠MEと≒JOYの2グループ合同イベント＜二十歳のつどい 2026＞が1月16日(金)に代アニLIVEステーションにて開催され、「川中⼦奈⽉⼼」（≠ME）、「逢⽥珠⾥依」「江⾓怜⾳」「⼤⻄葵」「⼭⽥杏佳」（≒JOY）の5名が振袖姿でイベントに登壇した。◆関連写真＜二十歳のつどい 2026＞は、ファンクラブの中から抽選招待されるプレミアムイベントで、2020年に＝LOVE