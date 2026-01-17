貴州電網銅仁供電局が管轄する石阡県の大頂山風力発電所。（資料写真、貴陽＝新華社配信／向世傑）【新華社北京1月17日】中国国家能源局は17日、2025年に全国の電力消費量が初めて10兆キロワット時を突破し、前年比5％増の10兆4千億キロワット時に達したと発表した。単一の国家として世界初の規模となった。