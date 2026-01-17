元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が17日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠中の妻でタレントの加島ちかえ（36）と愛犬との散歩ショットを公開した。「昼間はできるだけ母体の為に散歩へ」と書き始めた城咲。第1子出産を控え、大きなおなかの加島、愛犬との散歩ショットを公開した。「いよいよジンチカベイビー。ちかちゃんは、あえてお腹を張らす時期に入ったので頑張って歩いております」と妻の様子を伝え、