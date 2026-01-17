グラビアアイドル・姫野みなみが１７日、Ｘを更新。同日の中山競馬場の「ウィナーズレディ」を担当することを告知した。趣味で１６年の乗馬歴があり、２２年から中山馬主協会のウィナーズレディを担当。この日は「いつもよりあたたかくまさに競馬日和中山競馬場でお待ちしております」と呼びかけた。フォロワーからは「コーデ超似合っててすごく素敵」、「今日もお美しい」、「可愛い」、「中山競馬場がさらに華やぐ」、「