全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒の蕎麦店『蕎や晃玄』です。お値打ち感上々の京鴨しゃぶしゃぶ鍋深紅のドレスのように皿に鮮やかに広がるのは京鴨の薄切り。一度も冷凍せずに産地・京都から直送される鴨肉を注文ごとに手切りしている。柔らかさと歯応えを感じるギリギリの厚みがしゃぶしゃぶに最適だし、2人前2695円でこの量とは、なんとも大盤振る舞いじゃな