バルセロナに所属するU−18スペイン代表MFドロ・フェルナンデスは、1月の退団を希望しているようだ。16日、スペイン紙『スポルト』が報じた。12日に18歳の誕生日を迎えたばかりのドロは、スペイン人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれ、2022年からバルセロナのカンテラに入団。バルサ・アトレティック（Bチーム）を主戦場とする中、2025年9月にはトップチームデビューを飾り、ここまで公式戦5試合に出場している。『スポ