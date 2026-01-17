レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールに契約延長の可能性が再浮上しているようだ。16日、大手メディア『ESPN』が伝えている。現在25歳のヴィニシウスは2018年夏にフラメンゴからレアル・マドリードに加入。ここまで公式戦350試合出場で112ゴール91アシストを記録し、2度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含め、数多くのタイトル獲得に貢献してきた。そんなヴィニシウスの現行契約は2027