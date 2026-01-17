アヲハタは、原料の一次加工や製造工程等で廃棄されるフルーツを利用した「くだものくれよん」を作成し、広島県竹原市にあるPR施設「アヲハタ ジャムデッキ」での販売を開始する。クレヨンはイチゴが描ける4色（赤・黄・緑・茶）セットで、開封後すぐに楽しめるようにイチゴの塗り絵を同封した。フルーツの自然な色合いや植物としてのイチゴを知れる機会として、食育活動での活用も行っていく。未利用資源を活用した取り組みは、社