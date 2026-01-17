「40g味ごのみ梅しそ風味」ブルボンは、ほどよい梅の酸味が心地よい「40g味ごのみ梅しそ風味」と「ミニチーズおかき甘酸っぱい梅しそ味CH」を1月20日に期間限定で発売する。この時期ならではの酸味のあるさわやかな味わいをぜひ堪能してほしい考え。「40g味ごのみ梅しそ風味」は、梅しそ風味のピーナッツ菓子や米菓、小魚など5種類のおいしさをミックスした商品。梅しそのさわやかな香りと酸味がお茶請けやおつまみにもぴったりな