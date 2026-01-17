ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、1月17日から、第一印象を向上させる「リスペクトネロ褒められスーツ」シリーズを全国のはるやま店舗で発売する。「スリーピース脚長アイスーツ」と「ツーピース脚長シャドウスーツ」の2種類を展開し、就活生からフレッシャーズ、ビジネスパーソンまで幅広い層に向け、「スマートで動きやすい」をコンセプトにした高機能スーツとなっている。新CMで高橋文哉さんが着用