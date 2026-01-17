「ショコラリボンデニッシュ」ホテルニューグランドは、2月1日〜3月31日までの期間、ホテル直営ショップ S.Weil by HOTEL NEW GRAND 本店と横浜高島屋店の各店舗において、ベーカリー工房の新作「ショコラリボンデニッシュ」を販売する。「ショコラリボンデニッシュ」は、大きなリボン型が見た目にも可愛らしい商品。外はサクサク、中はもちもちの生地になるようクロワッサン生地を幾重にも折り重ねて焼き、芳醇な味わいの甘さ控え