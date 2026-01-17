MLB・レイズは日本時間17日、公式SNSで元ドジャースのギャビン・ラックス選手の加入を発表しました。ラックス選手は2024年シーズンにドジャースで139試合の出場で打率.251、10本塁打、50打点の成績を残し、大谷翔平選手らとワールドシリーズ制覇を経験。そして昨オフにドジャースからレッズへ加入しました。昨季もレッズの中心選手として140試合に出場し打率.269、5本塁打、53打点と活躍し、ポストシーズンではナ・リーグのワイル