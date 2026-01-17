超特急のリョウガが17日、都内でトレーディングカード「RYOGATHECARD〜EternalMoment〜」発売記念イベントを開催した。「ほぼすべてのジャンルを踏襲するようなトレカになっているので、そこも見どころ」と呼びかけた。300種類の写真“集”型トレカ。1パック5枚収録で、旅をテーマに北海道や鬼怒川温泉など、旅先で撮ったさまざまな表情を見ることができる。300枚の中にはライブで訪れたタイでの危機一髪の体験を写