16日夜、熊本市で車が歩行者をはねる事故があり、87歳の女性が死亡しました。事故があったのは、熊本市南区城南町舞原の市道交差点です。 警察によりますと、16日午後6時頃、熊本市方面へ走行していた熊本市中央区に住む自称 会社員の男性(41)が運転する軽ワゴン車が、交差点を手押し車を使って左から歩いてきた甲佐町府領の無職、小林幸惠さん(87)をはねました。 小林さんは全身を打ち、意識不明の状態で搬送されましたが、