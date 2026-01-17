衆議院の解散・総選挙に向け、立憲民主党と公明党は16日、新党の名称を「中道改革連合」と発表しました。【写真を見る】イタリア首相に誕生日プレゼント カゴいっぱいのサンリオ商品新党「中道改革連合」政界再編は？消費税減税掲げる立憲民主党と公明党が立ちあげた新党。その名称を「中道改革連合」にすると発表しました。立憲民主党 野田佳彦代表（16日）「右にも左にも傾かずに、対立点はあるかもしれませんが、熟議を通