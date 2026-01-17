「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）東三段目３４枚目の庄司（３１）＝武蔵川＝が滑翔（山響）と対戦。押し出しで敗れ１勝３敗となった。滑翔は２勝２敗。庄司は立ち合いでもろ差しを許し、土俵際で逆転の上手投げを決めたかに見えたが、物言いの末、先に足が出ており、行司軍配差し違えで黒星となった。「先場所も同じ負け方。内容が良くないので、立ち合いをもっと厳しくいきたい」と唇をかんだ。１７日から