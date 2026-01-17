試験会場で問題用紙を受け取る受験生＝１７日午前９時１０分ごろ、横浜市保土ケ谷区の横浜国立大大学入学共通テストが１７日始まり、神奈川県内では１９大学２１試験会場で、昨年比１２２人減の計２万５１２４人が受験した。マスク姿の受験生らは日頃の勉強の成果を出そうと、真剣な面持ちで問題に向き合った。大学入試センターによると、県内の高校卒業見込み者と卒業者らを合わせた志願者数は３万１７６９人（男１万８１２９