与党が公表した2026年度税制改正大綱において、自動車税・軽自動車税の「環境性能割」を、2026年3月31日で廃止する方針が示されました。環境性能割は、車両価格に応じて数万円の負担になることもあり、車の購入を検討している人にとっては見逃せない税金です。 一方で、環境性能割が廃止されるのを待ってから自動車を購入するだけの節税効果があるかは、車種などによっても異なります。 本記事では、環境性能割の仕組み