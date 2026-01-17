山梨県の山火事は発生から10日目になりましたが、きょうも複数の場所から煙があがり、消火活動が続いています。【映像】地上隊による消火活動の様子高橋孝一朗カメラマン「地上隊による消火活動が行われています」山梨県上野原市で8日に発生した山火事は、隣接する大月市側にも燃え広がり、午前9時半の時点で焼失面積は合わせて350ヘクタール以上になりました。きのう、大月市側では火が住宅までおよそ300メートルに迫り、大