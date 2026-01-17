東京・杉並区で2人が刺され1人が死亡した事件で、逮捕された男は「目についた2人を刺した」と供述していることがわかりました。【映像】警察官に囲まれる容疑者の様子山本宏容疑者（40）はおととい、杉並区の自宅に家賃滞納の立ち退きのため強制執行に訪れた執行官らを刃物で刺して小栗壽晃さん（61）を殺害するなどした疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、山本容疑者は「目についた2人を刺した」と供述し