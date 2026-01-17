千葉市の物流センターで従業員の女性を包丁で切りつけて殺害しようとしたとして、中国籍の男が逮捕されました。【映像】物流センターで女性切りつけ 中国籍の男逮捕施設内には別の男性も血を流して倒れていて、意識不明の重体です。中国籍のジャン・シウシン容疑者(34)はきのう、千葉市稲毛区の物流センターで従業員の女性(30)を包丁で切りつけて殺害しようとした疑いがもたれています。女性は後頭部などにけがをしました。