本格的な受験シーズンの幕開けとなる大学入学共通テストがきょうから始まりました。【映像】受験生らの様子受験生?「全力を出せるようがんばります」受験生?「きのうJRでトラブルがあったので早めに出ました。」今年の大学入学共通テストは全国650の会場で実施され、去年より1000人ほど多いおよそ49万6000人が出願しています。今回からオンラインによる出願に変更されたことに伴い、受験票は自分で印刷し、本人確認ができ