2つのバージョンと5つのカラーで登場ホンダモーター・ヨーロッパは、「CRF1100L アフリカツイン」の2026年モデルを欧州で発表しました。2016年の再登場以来、ホンダの「アフリカツイン」シリーズは累計で12万1000台を超える販売台数を記録し、同社で最も売れているモーターサイクルの一つとして不動の人気を誇っています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「CRF1100Lアフリカツイン」2026年モデルです！ 画像で見る（30枚