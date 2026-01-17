¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¬¤Á!?¡×¸µAKB48¤Ç?¤Ñ¤ë¤ë?¤³¤È½÷Í¥¤ÎÅçºêÍÚ¹á(31)¤¬?»äÀ¸³è?¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åçºê¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¡Ö2026Ç¯ÂçÌñÅçºêÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼ýÏ¿Á°¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¬¤Á¡ª¡©¥ä¥Ð¤¤ÃËÀ­¤ò°ú¤­´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦»äÀ¸³è¤ò¹ðÇò¡ªAKB48»þÂå¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åçºê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã