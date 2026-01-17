＜ソニー・オープン・イン・ハワイ2日目◇16日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーは第2ラウンドが終了。ディフェンディングチャンピオンのニック・テイラー（カナダ）、デービス・ライリー、ケビン・ロイ（ともに米国）、キム・ソンヒョン（韓国）、アドリアン・デュモン・ド・シャサール（ベルギー）の4人がトータル9アンダー・首位に並んだ。【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！松山英