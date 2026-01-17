自民党の遠藤利明元総務会長（７６）（山形１区、当選１０回）が１７日、山形市内で記者会見し、次期衆院選に出馬せず、政界を引退すると表明した。「年齢もあり、後進に道を譲るべきと考えた」と語った。遠藤氏は山形県議を経て、１９９３年の衆院選で初当選。五輪相や党総務会長などを歴任し、現在は日本スポーツ協会会長を務めている。会見では、後継候補について、自民県議の長男・寛明氏（３９）を推す考えも示した。