歌手で、ボーカル＆ダンスグループ「SPEED」メンバーの島袋寛子さん（41）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新。記者会見での衣装ショットを披露した。「スタイル際立つワイドパンツコーデ」島袋さんは、「『#元科捜研の主婦』記者会見だった日」と報告し、ハイネックのトップスとグレーのパンツを合わせたコーデを投稿。島袋さんはテレビ東京系連続ドラマ「元科捜研の主婦（おんな）」に出演、その記者会見でのオフショ