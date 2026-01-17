◇大相撲初場所７日目（１７日、東京・両国国技館）東序ノ口１２枚目・森麗（もりうらら）が東同６枚目・大黒巌（追手風）に押し出され、０勝４敗で負け越しが決まった。「相手の立ち合いが速かったので、当たれてなかった。自分の実力がないので、負けてしまった」と肩を落とした。これで２０１９年秋場所から３８場所連続負け越しとなった。番付にしこ名が初めて載ってから史上ワーストの３８場所連続負け越しの記録を持つが