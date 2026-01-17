◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン第２日（１６日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、５９位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１アンダーでカットライン上の５９位で予選通過した。１７位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算８アンダーでト