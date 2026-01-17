CASC（中国航天科技集団）は2026年1月17日、西昌衛星発射センターから、「長征3号B」ロケットで「実践32号」の打ち上げを実施しました。しかし、中国国営の新華社によると、長征3号Bの飛行中に異常が発生し、打ち上げは失敗したと報じています。異常の具体的な原因については、現在分析・調査が進められているとしています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征3号B（実践32号／Shijian-32）• ロケッ