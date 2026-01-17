昨季限りで広島を自由契約となった田中広輔内野手（36）が17日、現役引退を表明した。日本野球機構（NPB）のチームからは入団オファーがなく「なければきっぱりやめると決めていた。3連覇の時の歓声は忘れないし、そのピースになれたことは僕の財産。12年間、ありがとうございました」と神妙な面持ちで話した。今後は未定という。マツダスタジアムで取材に応じた。神奈川・東海大相模高、東海大を経てJR東日本から2014年にドラ