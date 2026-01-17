櫻坂46が、14thシングル『The growing up train』を3月11日にリリースする。 （関連：“学業かアイドルか”ではない選択肢ーー学びを語ることが強みになる、櫻坂46 勝又春の京大在学公表が示すもの） 2026年の第1弾となる本作は、初回仕様限定盤に応募特典シリアルナンバーおよびメンバーの生写真が封入される。詳細は今後発表予定だ。 （文＝リアルサウンド編集部）