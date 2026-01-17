日本人選手が７人在籍するベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）は１月16日、J２のサガン鳥栖からFW新川志音を完全移籍で獲得したと発表した。鳥栖の下部組織が輩出した新川は昨シーズン、J２で33試合に出場して５ゴールをマークした逸材だ。とはいえ、まだ18歳。ベルギーで３位と優勝争いをするチームは、なぜ日本のティーンエージャーを補強したのか。 立石敬之CEOはこうコメントしている。「新川選手には、新