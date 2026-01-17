昨年菊花賞3着後、前走有馬記念で8着のエキサイトバイオ（牡4＝今野）は受諾していたサウジアラビアのレッドシーターフハンデキャップ（G2、2月14日、キングアブドゥルアジーズ芝3000メートル）の招待を辞退した。17日、今野師は「脚元に不安が出たので、無理はしない方がいいと判断しました」と説明した。