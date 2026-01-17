＜大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】館内を驚かせた人気力士“衝撃の復活劇”左膝の大けがで2025年の名古屋場所から3場所連続で全休していた三段目二十八枚目・生田目（二子山）が、再起場所で無傷の4連勝で勝ち越し。人気力士の復活劇、そして衝撃の強い取組に、まだ観客もまばらな館内は大歓声に包まれた。左膝前十字靱帯損傷、左膝内側半月板損傷のため、昨年6月に手術を受け、長期離脱を余儀なくさ