プロ野球・DeNAの三嶋一輝投手が17日、現役引退を発表。球団を通してのコメントとともに、自身のSNSでもファンに向けて報告を行いました。2012年ドラフト2位で法政大からDeNAに入団した三嶋投手。先発・リリーフと様々な起用に応えながらチームのために腕を振ります。22年には国指定の難病「黄色靭帯骨化症」を発症しましたが、これと向き合いながら13年間におよぶプロ生活を過ごしました。三嶋投手は自身のインスタグラムに、マウ