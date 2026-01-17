今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「絶景！宇宙から見たオーロラ油井亀美也さん地球に帰還」についてです。◇暗闇にゆらめきながら広がる赤や緑の光の帯。宇宙から見たオーロラは、まるで「光のカーテン」のよう。地球の夜を彩る、街のあかりも確認できます。この映像を撮影したのは、日本人宇宙飛行士の油井亀美也さん。日本時間15日、地球に帰還しました。油井さんら4人の宇宙飛行士は、去年8月か