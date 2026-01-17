米国在住で女優の武田久美子(57)が17日、自身のインスタグラムを更新。ナチュラルメイクを公開した。 【写真】年齢を重ねたからこその美しさです 「究極のナチュラルメイク」と投稿。Freshなイメージで仕上げました。薄めのマスカラがポイントです」と記し、笑みを浮かべる写真を掲載。「これからも色々な引き算メイクチャレンジしてみたいです」と記した。 フォロワーからは「加工無しの潔い美しさに敬服a