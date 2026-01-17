オリックスは、阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、正午から大阪・舞洲の杉本商事ＢＳで１分間の黙とうをささげた。馬殿球団社長、福良ＧＭ、岸田監督や選手ら約３０人が、神戸の方向に向かって静かに目を閉じた。震災後、神戸を本拠地としていたオリックス・ブルーウェーブは「がんばろうＫＯＢＥ」を合言葉に１９９５、９６年とリーグ連覇を達成。当時、中学１年生だった岸田監督は大阪・吹田市の自宅で激しい揺れを