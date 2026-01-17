◇ドイツ1部ブレーメン 3―3 Eフランクフルト（2026年1月16日ドイツ・ブレーメン）ブレーメンのDF菅原由勢がホームのアイントラハト・フランクフルト戦で絶妙なアシストを記録した。0―1の前半29分にハーフライン付近から相手選手の間を抜くスルーパスで一時同点となる一撃を演出。今季4アシストとした。一方のEフランクフルトもMF堂安律が開始1分に右からの正確なパスでサイドチェンジ。味方が頭で折り返して先制点の起