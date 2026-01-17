思った以上に怪我が長引き、昨年10月から12月まで2ヶ月間離脱していたブライトン所属の日本代表FW三笘薫。復帰後も先発に戻るまでに時間がかかったが、W杯イヤーとなる2026年の立ち上がりは見事だ。8日に行われたプレミアリーグ第21節のマンチェスター・シティ戦にて、三笘は左サイドから得意のドリブルでカットインし、強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。地元メディア『The Argus』によると、マンC戦後の三笘はもっとゴー