昨季限りで広島を退団した田中広輔内野手が１７日、現役引退を表明した。１６〜１８年にリードオフマンとしてリーグ３連覇を支えた。マツダ内で取材に応じ「私、田中広輔は、引退することを決断しました。１２年間ありがとうございました」と、明かした。吹っ切れたような表情だった。昨年１０月に戦力外通告を受け、現役続行を目指して他球団からのオファーを待っていたが、年内を区切りに決断した。「ＮＰＢ以外でプレーする