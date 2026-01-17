政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１７日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜・午前１１時半）に生出演した。番組では、立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表が１６日に国会内で記者会見し、衆院選の選挙協力のため結成した新党の名称を「中道改革連合」とすると発表したことを報じた。田崎氏は、ＭＣを務める同局の松尾由美子アナウンサーから中道改革連合を巡り「自民党内のリベラル派にも声