◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日東京・両国国技館）24年の元学生横綱で幕下最下位格付け出しのトワードルジ・ブフチョローン改め和歌ノ富士（24＝春日野部屋）が、東三段目11枚目のつる林（32＝木瀬部屋）に上手投げで敗れ、プロ初黒星を喫した。もろ差しになって土俵際まで攻めたが、相手の投げに屈した。「中に入って自分に寄せることができなかった」と肩を落とした。白星デビューから星を伸ばしていたが、連勝は