ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、２４年からアンバサダーを務めるオーディオブランド「Ｂｅａｔｓ」の公式インスタグラムに登場。ムチャブリにも“六変化”の神対応を見せた。「Ｂｅａｔｓ」のＣＭ撮影のためスタジオを訪れていた大谷。「今日は翔平の表情をテストします」「Ｓｈｏｈｅｉ’ｓＥｍｏｊｉＣｈａｌｌｅｎｇｅ」と題し、笑顔のものや汗を浮かべている絵文字を６個“出題”された