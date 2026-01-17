モデルで女優の朝比奈彩（32）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルの泉里香（37）との2ショットを公開した。朝比奈は「@oggi_mag今日は泉さんと一緒でした」と報告し、泉と女性誌「Oggi」で共演した際のオフショットを公開。泉との撮影については「変わらずの『美』！！！色々お話しながらの現場で楽しかったーー」と振り返り、「2026年のoggiも盛り上げられるように、色々アンテナはって楽しもーっと」とコメ