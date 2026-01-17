【メルボルン（オーストラリア）１７日＝吉松忠弘】日本男子史上２番目の若さで全豪の本戦入りした２０２４年全豪オープン・ジュニア優勝で、世界ランキング２０２位の坂本怜（ＩＭＧ）が、１回戦突破を目指し、この日、練習を再開した。１５日に予選決勝を戦い、１６日は、「がっつり休んで、飯をいっぱい食って」と、自身が話していたように、１日休養にあてた。自身のＳＮＳでは動物園に行った写真や動画を掲載しており、気